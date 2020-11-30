توزيع 70 مليارا على مساهمي أرامكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة أرامكو السعودية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2020 بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) .

ووفق بيانات الشركة سيتم صرف الأرباح النقدية بواقع 0.352 ريال للسهم لمساهمي أرامكو المستحقين في 9 نوفمبر 2020، والمقيدين لدى إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويتجاوز عدد الأسهم المستحقة للأرباح 199.88 مليار سهم.

وبلغ صافي دخل شركة أرامكو خلال الربع الثالث من العام الحالي 44.2 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، بما يتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين، فيما انخفضت المبيعات بنسبة 25%عن الفترة نفسها من عام 2019 إلى 53.3 مليار دولار.

وبلغ صافي التدفقات النقدية 12.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنة مع 20.6 مليار دولار في العام السابق، كما قفزت الرافعة المالية للشركة (نسبة الديون إلى حقوق الملكية)، إلى 21.8 %من 20 %في يونيو ومن ناقص 5% في مارس، عندما كان لدى أرامكو نقدية أكثر من الديون.

توزيع أرباح أرامكو السعودية عن الربع الثالث

2020 / 11 / 30 بدء توزيع أرباح نقدية للمساهمين

70,32 مليار ريال قيمة الأرباح التي ستوزع

199,882,812,500 سهم عدد الأسهم المستحقة للأرباح

0.3518 ريال حصة السهم من التوزيع