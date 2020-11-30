شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» إلى مستوى قياسي جديد فوق 19800 دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت عملة البيتكوين رقماً قياسياً جديداً متخطية مستوى 19800 دولار الإثنين، بعد أن تراجعت بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع للتعافي من عمليات البيع حول عيد الشكر، إلى ما يقرب من 17000 دولار يومي الخميس والجمعة.

وكان المستوى القياسي السابق 19666 دولاراً، سجل خلال العام 2017.



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