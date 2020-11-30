شكرا لقرائتكم خبر عن 990 مليون درهم قيمة صفقة بيع عمليات «أكسا» الإقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أكسا للتأمين (AXA) عن إبرام اتفاقية مع مجموعة الخليج للتأمين (gig) لبيع عمليات التأمين الخاصة بأكسا في منطقة الخليج، والتي تشمل حصتها في شركات «أكسا الخليج»، و«أكسا للتأمين التعاوني»، و«أكسا الهلال الأخضر للتأمين».

وبحسب «رويترز» اتفقت «أكسا» على بيع عملياتها للتأمين في منطقة الخليج إلى مجموعة الخليج للتأمين مقابل 269 مليون دولار (حوالي 990 مليون درهم).

وقال توماس بوبرل الرئيس التنفيذي لأكسا «هذه العملية تمثل خطوة أخرى في رحلة أكسا المستمرة صوب التبسيط». وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع إكمال الصفقة بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

وتابعت «رويترز»: اتفقت أكسا كذلك في وقت سابق من العام مع شركة التأمين النمساوية يونيكا على بيع عملياتها في بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا مقابل مليار يورو (1.20 مليار دولار).

ومجموعة الخليج المتخصصة في مجال توفير خدمات التأمين في منطقة الخليج والشرق الاوسط، وتكتسب مكانتها من الحضور العالمي وخبرات التأمين القوية لشركة «فيرفاكس»، وهي شركة مالية قابضة مقرها في تورونتو بكندا، إلى جانب خبرة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في السوق الإقليمية، وهما أكبر مساهميْن فيها.

وكجزء من هذه الصفقة، ستقوم مجموعة يوسف بن أحمد كانو؛ وهي إحدى أكبر الشركات العائلية في منطقة الخليج، ببيع حصتها أيضاً في شركتي «أكسا الخليج»، و«أكسا للتأمين التعاوني».

تمتلك «أكسا» 50% من أكسا الخليج و34% من أكسا للتأمين التعاوني و28% من أكسا الهلال الأخضر

وقال بول أدامسون، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا الخليج: «يسعدني أنا وزملائي في فريق إدارة إكسا في منطقة الخليج أن نرى في المستثمرين الجدد هذا الالتزام والحضور القوي في المنطقة من خلال مجموعة الخليج للتأمين، التي تدعمها فيرفاكس؛ العلامة التجارية العالمية في مجال التأمين. ونحن على ثقة بأن هذا الاستثمار سيتيح لنا مواصلة تعزيز نجاحنا، وتوسيع عروض منتجاتنا، وتحسين جودة الخدمات لعملائنا وشركائنا وموظفينا. إن ثقافاتنا تتماشى تماماً مع فرق القيادة المتمرّسة والشراكات الناجحة طويلة الأمد التي تركز على حماية أهم ما يحرص عليه عملاؤنا من الأفراد والشركات. وهذا الفصل الجديد الواعد في قصتنا الممتدة على مدى 70 عاماً في المنطقة سيمنحنا قيمة إضافية، لنصبح واحدة من أكبر الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي».

تمتلك مجموعة يوسف بن أحمد كانو 50% من أكسا الخليج و16% من أكسا للتأمين التعاوني

من جهته، قال خالد سعود الحسن؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين: «تُعدّ أكسا في منطقة الخليج أكبر شركة تأمين عالمية متواجدة في خمسة أسواق. وهناك العديد من أوجه التكامل بين أعمالهم وأعمالنا، ولدينا نفس الطموح بأن نصبح أكبر لاعب إقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نعتقد بوجود إمكانات هائلة للنمو في هذه المنطقة، نظراً للفرص التي يتيحها السوق المحلي والخبرة القوية والتميّز التكنولوجي وتنوع رأس المال البشري الذي تتمتع به شركة مثل أكسا».

وتخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق العرفية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية. ومن المتوقع إتمامها بحلول الربع الثالث من عام 2021.

تمتلك أكسا حصة مباشرة وغير مباشرة تبلغ 50% من شركة أكسا الخليج، و34% من شركة أكسا للتأمين التعاوني، و28% من شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين.

وتمتلك مجموعة يوسف بن أحمد كانو حصة مباشرة وغير مباشرة تبلغ 50% من شركة أكسا الخليج، و16% من شركة أكسا للتأمين التعاوني.