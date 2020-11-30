شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسمح باستئناف بعض رحلات الطيران المحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت الحكومة، الاثنين، إن الجزائر ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران المحلية بدءاً من السادس من ديسمبر/كانون الأول، بينما تسعى السلطات لتخفيف التأثير المالي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا على شركة الطيران الوطنية المملوكة للدولة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن الخطوط الجوية الجزائرية ستستأنف كل الرحلات إلى البلدات الجنوبية ونصف رحلاتها من وإلى المطارات الشمالية. وكانت الشركة قد علقت الرحلات الدولية والمحلية في مارس/آذار الماضي. وقالت الحكومة، إن من المتوقع أن تسجل الخطوط الجوية الجزائرية خسارة بحوالي 272 مليون دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا.