شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد التركي.. انتعاش فصلي ولكن لـ«كورونا» كلام آخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات الاثنين أن اقتصاد تركيا نما بأكثر من المتوقع عند 6.7 بالمئة في الربع الثالث، ليتعافى بعد انكماش بنحو 10% في الربع السابق بسبب إجراءات العزل العام التي جرى فرضها للحد من الإصابات أثناء الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

وربما يكون هذا النمو المفاجئ، والذي ينطوي على قفزة تزيد على 15 بالمئة عن الربع السابق، قصيراً، بحسب «رويترز». وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في نوفمبر إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى فرض قيود جديدة من المتوقع أن تحد من النمو في الربع الأخير من العام.

وفي استطلاع لرويترز، كان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8 بالمئة على أساس سنوي، ما يعكس تعافياً واسع النطاق في قطاعات التصنيع والإنفاق والتجارة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر/ أيلول.

ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، زادت الأنشطة المالية والتأمينية 41.1 بالمئة في الربع الثالث، والمعلومات والاتصالات 15 بالمئة والصناعة ثمانية بالمئة والبناء 6.4 بالمئة.

وكان تأثير ذلك في الليرة ضعيفاً إذ انخفضت 0.25 بالمئة إلى 7.8395 مقابل الدولار.

وأظهرت البيانات أنه على أساس فصلي ومعدل في ضوء عوامل التقويم، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 15.6 بالمئة مقارنة بالربع السابق. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 9.9 بالمئة في الربع الثاني بعد أن نما 4.5 بالمئة في الربع الأول.

وعلى مدى العام ككل، توقع الاستطلاع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً، مع تقديرات تتراوح بين نمو بمعدل 0.6 بالمئة وانكماش خمسة بالمئة.

وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على الاقتصاد.(رويترز)