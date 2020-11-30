عملة بيتكوين تسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا فوق 19700 دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت عملة بيتكوين الرقمية اليوم الاثنين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، في أعقاب هبوط حاد الأسبوع الماضي قلص مكاسبها لعام 2020 . وصعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم أكثر من ثمانية بالمئة إلى 19728 دولارا، قبل أن تتراجع إلى 19257 دولارا في الساعة 1720 بتوقيت جرينتش.

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