شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 30-11- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 30-11- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إطلاق بوابته الرقمية لخدمات التراخيص والاستيراد، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى كالتالي:

"الاتصالات" تطلق بوابة رقمية لتيسير خدمات التراخيص والاستيراد لـ5000 عميل

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوابته الرقمية لخدمات التراخيص والاستيراد https://digital.tra.gov.eg/ والتي يمكن من خلالها إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني.

رئيس اقتصادية قناة السويس: قريباً شرق بورسعيد منطقة للتجمعات الصناعية المتكاملة

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال حديثه لقناة العربية اليوم، حول مستجدات العمل في المنطقة الاقتصادية إن المنطقة الاقتصادية نجحت مؤخراً في توقيع عقد تأسيس شركة "نيرك" بين الحكومة والقطاع الخاص بحجم استثمارات 240 مليون دولار.

وزير البترول لـ"حوار المتوسط": الغاز سيكون أداة رئيسية للتعاون بين الدول

أبرزت وكالة " نوفا" الإيطالية تصريحات وزير البترول المصرى طارق الملا فى مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس "منتدى غاز شرق المتوسط EMGF"، والذى قال فيه أن "الغاز الطبيعى سيكون أداة رئيسية لبلدان شرق المتوسط لتحسين تعاونها.

المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار يُشارك بإلقاء كلمة افتتاحية في قمة مصر الاقتصادية

أعلنت قمة مصر الاقتصادية مشاركة المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات انطلاق قمة مصر الاقتصادية يوم الأربعاء المقبل، للعام الثاني على التوالي، ومشاركته في إلقاء الكلمة الافتتاحية للقمة مع باقة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة.

وزير المالية عن طرح سندات دولية: "معملناش خطة لدخول الأسواق العالمية"

كشف محمد معيط وزير المالية، عن أن 85 % من دول العالم حققت نموا بالسالب، في المقابل فإن مصر ضمن الـ 15 % من الدول المتبقية والتى حققت نسب نمو إيجابى، كما أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت نمو إيجابي، فلأول مرة تم تخفيض عجز الموازنة والدين، وتحقيق فائض أولى بقيمة 105.5 مليار جنيه.

التخطيط تخصص 3.9 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 290 مشروعا ببنى سويف 20/2021

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة بني سويف للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

جهاز تنمية المشروعات يطلق نشرته الدورية عن أنشطته التنموية المتنوعة

أطلق جهاز تنمية المشروعات نشرته الدورية عن أنشطته التنموية المتنوعة بهدف توضيح كافة المشروعات التي قام بها الجهاز بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وأيضا شركاء التنمية من الدول والمؤسسات العربية والافريقية والأوروبية خلال الاربع شهور الماضية