شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "قمة مصر الاقتصادية" بمشاركة وزيرى التخطيط والمالية وكبار الاقتصاديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القمة تناقش قضايا القطاعات الاقتصادية بمشاركة رؤساء الشركات الكبرىخبراء يستعرضون الفرص والتحديات أمام الاستثمار فى القطاعات المختلفةالمدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمى والمدن الذكية والبنية التحتية أهم محاور الجلسات

تنطلق قمة مصر الاقتصادية يوم الأربعاء المقبل، للعام الثانى على التوالى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين فى الجهات الاقتصادية المختلفة فى الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية فى مصر ما بعد أزمة كورونا فى عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

تبدأ فعاليات القمة بكلمات افتتاحية تلقيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن رئيس الوزراء يليها كلمة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، يشاركهم المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.

تشمل قمة مصر الاقتصادية 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة فى أهم 3 قطاعات اقتصادية فى الوقت الحالى، وهى القطاع المصرفى والاستثمارى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.

تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "دور البنوك فى دعم الاقتصاد والتحول الرقمى والشمول المالى فى ظل أزمة كورونا" ويديرها الصحفى أحمد يعقوب، وتناقش صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح، وتستعرض الفرص والتحديات، وكيف دعمت البنوك الاقتصاد المصرى فى ظل انتشار جائحة كورونا، فضلا عن أثر الأزمة على قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالى والتحول الرقمى.

أما الجلسة الثانية حول الاتصالات وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ويديرها المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات والتشغيل للمتحدة للخدمات الإعلامية، وتستضيف رؤساء شركات المحمول المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة "المصرية للاتصالات we"، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذى لشركة "فودافون مصر"،المهندس ياسر شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "اورنچ مصر"، المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة "اتصالات مصر"، بمشاركة المهندس أحمد مكى، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة "بنية"، وتتناول الجلسة استعداد القطاع وشركات الاتصالات لجائحة فيروس كورونا، وكيف نجحت شركات المحمول فى اختبار جائحة كورونا وتقييم كل شركة لأدائها خلال الجائحة، وتلقى الضوء على أبرز الدروس المستفادة من الجائحة وتأثيرها على استراتيجية الشركات، فضلا عن دور الجائحة فى تسريع وتيرة وخطط الشركات لدعم التحول الرقمى، وخطط الحكومة للتحول الرقمى، ودعم الاستثمار بالمشروعات المرتبطة به، واستعراض حجم الفرص المتوقعة لشركات الاتصالات من خطط التحول الرقمى، والفرص الجديدة بالمدن الذكية التى تنشئها الحكومة، وكيفية مساهمة شركات الاتصالات فى التحول الرقمى وأبرز التجارب التى تطمح الحكومة لتطبيقها، ويلقى المشاركون الضوء على التحديات أمام شركات الاتصالات لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمى، وحجم الاستثمارات المتوقعة من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق التحول الرقمي.

بالنسبة للجلسة الثالثة فيديرها جمال صلاح رئيس مجلس الادارة لشركة بى أو دى إيجيبت حول القطاع العقارى، وتستضيف الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والمهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقارى، والدكتور محمد مكاوى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى ايدج للتطوير العقارى، المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة ورئيس غرفة التطوير العقارى، الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية وتناقش الجلسة تأثير جائحة كورونا على القطاع العقارى ما والتغيرات التى طرأت على القطاع بعد انتهاء الجائحة، فضلا عن كيفية تسخير إمكانات التحول الرقمى فى صالح القطاع العقارى، وتققيم تجربة دخول مصر عصر المدن الذكية واهتمام القيادة السياسية بدمج التكنولوجيا فى البنية التحتية للدولة، فضلا عن مستقبل القاهرة القديمة عقب التوجه إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الذكية، كما تستعرض أزمة التمويل فى القطاع العقارى بين المطور والمشترى، وخدمات ما بعد البيع فى القطاع العقارى والآلية التنظيمية بين المطور والسمسار، وإلقاء نظرة على آليات التخصيص بالأمر المباشر داخل هيئة المجتمعات العمرانية.

وحظت القمة هذا العام على رعايات عدد من المؤسسات الهامة حيث تأتى القمة برعاية كلا فودافون مصر، المصرية للاتصالات we، اتصالات مصر واورنج فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى القطاع العقارى حظت القمة برعاية ماونتن فيو وهايد بارك للتطوير العقارى، بالإضافة إلى البنك التجارى الدولى CIB.