شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تطلق بوابة رقمية لتيسير خدمات التراخيص والاستيراد لـ5000 مستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوابته الرقمية لخدمات التراخيص والاستيراد https://digital.tra.gov.eg/ والتي يمكن من خلالها إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني.

وتشمل هذه الخدمات خدمات تراخيص الطيف الترددي وخدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، ذلك في إطار حرص الجهاز على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين وتيسير طرق الحصول عليها وتماشياً مع سياسة التحول الرقمي.

وتعمل البوابة الالكترونية الجديدة لخدمات الاستيراد على توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات حيث يمكن للمستوردين (شركات / أفراد) من خلال البوابة اختيار الخدمات المراد الحصول عليها وتقديم المستندات اللازمة والقيام بعملية الدفع ومتابعة حالة تنفيذ الخدمات لحين الحصول عليها.

وأوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن إطلاق البوابة الرقمية الجديدة يأتي تماشيًا مع توجه الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتطوير أداء الأعمال وبناء منظومة عمل رقمية لخدمة المستخدمين مدعومة بآليات الشمول المالي ويهدف في المقام الأول إلى التيسير على مستخدمي البوابة الجديدة الانتهاء من الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل أسرع من الطرق التقليدية، حيث أتاح الجهاز جميع خدماته المقدمة لعملائه من المستوردين (37 خدمة) والتي يستفيد منها أكثر من 5.000 عميل (شركات / أفراد) يتعامل مع كافة انواع معدات الاتصالات التي تغطي احتياجات السوق المصري سنوياً.

وانطلاقا من مبدأ تيسير الحصول على الخدمات للمستخدمين، قام الجهاز بإصدار دليلا لمستخدمي البوابة الالكترونية الجديدة والذي يحتوي على كيفية التسجيل والحصول على الخدمات وكذلك جميع التفاصيل التي تيسر على العملاء استخدام الخدمات وذلك على الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

والجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتحديث الموقع الرسمي الخاص به لتيسير الحصول على الخدمات التي يقدمها من خدمات الاستيراد والتقدم بشكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات ومتابعة مؤشرات السوق والجودة.