شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: توافق بين أعضاء أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار اليوم الاثنين إن أعضاء أوبك توصلوا إلى توافق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لأوبك+ التي تصل إلى 7.7 مليون برميل يوميا لثلاثة أشهر اعتبارا من يناير كانون الثاني.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عطار، الرئيس الحالي لأوبك، قوله إن المنظمة ستعمل على إقناع الأعضاء الآخرين في تحالف أوبك+ خلال اجتماعهم غدا الثلاثاء لدعم سياسة لتمديد التخفيضات.
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