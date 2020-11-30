شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الإثنين 30-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، فى مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 5 جنيهات فى مصر، ويسجل الذهب من عيار 775 جنيها للجرام، ويعتبر عيار 21 الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر، ويتوقع المتابعون تغير أسعار الذهب مرة أخرى الساعات القادمة فى حالة تراجع أو ارتفاع سعر الاونصة.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18: 664 جنيها للجرام. عيار 21: 775 جنيها للجرام. عيار 24: 885 جنيها للجرام.

وتباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 30-11-2020، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، واستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر اليورو اليوم لـ ـ18.63 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى: 18.63 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.75 جنيه للشراء، 20.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.66 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.