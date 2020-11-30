شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول لـ"حوار المتوسط": الغاز سيكون أداة رئيسية للتعاون بين الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة " نوفا" الإيطالية تصريحات وزير البترول المصرى طارق الملا فى مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس "منتدى غاز شرق المتوسط EMGF"، والذى قال فيه أن "الغاز الطبيعى سيكون أداة رئيسية لبلدان شرق المتوسط لتحسين تعاونها.

وأشارت الوكالة إلى أن منتدى حوار المتوسط تنظمه إيطاليا، وهو منتدى غاز شرق المتوسط محفز للسلام الإقليمى بين الدول الأعضاء، وعقد اليوم الاثنين النسخة السادسة من مؤتمر روما المتوسطى للحوارات المتوسطية الذى تروج له وزارة الخارجية والتعاون الدولى ومعهد دراسات السياسات الدولية ISPI.

"وكشف وزير النفط المصرى أن لجنة استشارية للمنتدى تعمل الآن على تحديد" بعض المشاريع "ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء، وقال أن "اللجنة بدأت بالفعل فى تحديد المشاريع المحتملة ذات الاهتمام المشترك فى دول شرق المتوسط"، مضيفًا "سيكون هناك مستقبل عظيم لهذه المشاريع".

وبحسب وزير النفط المصرى، فإن الغاز الطبيعى من شرق البحر المتوسط ​​سيوفر بديلًا "نظيفًا وموثوقًا" للوقود التقليدى المستخدم فى الدول الأوروبية. وقال الملا "نعمل معا لتطوير الغاز فى شرق البحر المتوسط ​​من خلال تصديره من محطات الغاز الطبيعى المسال لدينا حتى يمكن بناء مشروع خط أنابيب محتمل".

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنه فى 19 سبتمبر 2018، وقعت مصر وقبرص اتفاقية حكومية دولية لبناء خط أنابيب غاز تحت الماء لربط حقل أفروديت للغاز القبرصى بمحطات الغاز الطبيعى المسال فى مصر وإعادة تصدير الغاز إلى أوروبا بتكلفة تتراوح بين 800 مليون إلى مليار. دولار. وأشار الملا "أعتقد أن هذا المنتدى سيكون سببا وجيها ومنبرا جيدا لمزيد من التعاون وسيكون عاملا مساعدا للسلام فى دول المنطقة".