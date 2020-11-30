شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 47.17 دولار لبرنت و44.67 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 47.17 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر يناير منخفضة بمقدار 1.01 دولار أو ما يوازي 2.1%، وسجل عقد خام القياس العالمي برنت لشهر فبراير 47.29 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 96 سنت وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يناير 44.67 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 86 سنتا أو ما يوازي 1.9%.

وسجلت أسعار النفط الخام انخفاضا، إذ يترقب المستثمرون قرار مجموعة أوبك+ للمنتجين بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات كبيرة للإنتاج لموازنة الأسواق العالمية، لكن آمال اللقاح ساهمت في بقاء الخامين القياسيين على مسار الارتفاع بأكثر من الخُمس منذ بداية نوفمبر وفقا لرويترز.

قالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن مجموعة أوبك+ ستبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر وكذلك زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من يناير كتصورات رئيسية خلال اجتماعها الذي يُعقد على مدى يومين ويبدأ اليوم الاثنين.

وكانت أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز أن منظمة أوبك وحلفاءها عدلوا تصورات الطلب لعام 2021 بتوقعات لطلب أضعف عما هو مقدر من قبل ما يدعم الدعوة لسياسة إمدادات أكثر تشددا العام المقبل.

وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة وتضم مسئولين في الدول المنتجة للنفط في مجموعة بأوبك+ "بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 مليون برميل يوميا، على أساس سنوي، مما يمثل تعديلا نزوليا قدره 0.3 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي".