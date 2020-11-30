شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوبك يعلن بدء اجتماع المنظمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمين عام أوبك بدء اجتماع المنظمة. وتوصل مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع لخامس شهر على التوالي في نوفمبر حيث عوضت زيادة الإنتاج الليبي الامتثال الكامل من المنتجين الآخرين بالتخفيضات التي يقضي بها اتفاق خاص بالإمدادات تقوده أوبك.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه يتوقع اجتماعا صعبا بسبب خلافات في الآراء بشأن ما إذا كان يتعين تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة اعتبارا من يناير، حين كان من المقرر أن تبدأ أوبك زيادة الإنتاج.
وأبلغ الوزير صحفيا إيرانيا في طهران قبل الاجتماع أن "بعض الأعضاء" لديهم وجهات نظر مختلفة. وقال الوزير "سيجعل هذا الأمر صعبا".
وإيران مستثناة من تخفيضات أوبك+.
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