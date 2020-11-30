شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود لمؤشر البورصة الرئيسى وارتفاع باقى المؤشرات بنهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي، باستثناء تراجع محدود لمؤشرها الرئيسي، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، في حين مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" متراجعا بنسبة 0.60%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25%، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.10%.
وتم تداول أسهم نحو 241 شركة بإجمالي تداول 553.5 مليون سهم، بقيمة تداول نحو 2.4 مليار جنيه، من خلال تنفيذ نحو 51.2 ألف عملية.
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