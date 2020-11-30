رويترز: قازاخستان منفتحة على المحادثات حول اتفاق أوبك+

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر حكومي لرويترز اليوم الاثنين إن قازاخستان مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع بقية أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة حول مستقبل تخفيضات إنتاج النفط الحالية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن أعضاء المجموعة المعروفة باسم أوبك+ سينظرون فيما إذا كانوا سيمددون تخفيضات النفط الحالية لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر أو زيادة الإنتاج تدريجيا من يناير خلال محادثاتهم تبدأ اليوم.

وتعليقا على التقارير التي أفادت بأن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، والحليف الوثيق لروسيا، عارضت تمديد التخفيضات، قال مصدر في حكومة قازاخستان "لسنا ضد (إيجاد) توافق. لقد عبرنا عن موقفنا. نحن مستعدون لمناقشته مع شركائنا".

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.