شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: إنتاج أوبك يرتفع للشهر الخامس بفعل التعافى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع لخامس شهر على التوالي في نوفمبر حيث عوضت زيادة الإنتاج الليبي الامتثال الكامل من المنتجين الآخرين بالتخفيضات التي يقضي بها اتفاق خاص بالإمدادات تقوده أوبك. وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المؤلفة من 13 عضوا ضخت 25.31 مليون برميل يوميا في نوفمبر، بارتفاع 750 ألف برميل يوميا في أكتوبر في زيادة أخرى عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في يونيو.

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