كريدى أجريكول إيطاليا لا يرى سببا لتغيير العرض "العادل" لشراء كريفال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جامبيرو مايولي رئيس وحدة بنك كريدي أجريكول في إيطاليا في مقابلة صحفية اليوم الاثنين إن عرض الاستحواذ الذي أعلنه البنك لشراء منافسه كريفال نقدا "عادل" وليس هناك سبب لتغييره.

وعرض كريدي أجريكول الفرنسي هذا الشهر 10.50 يورو (12.57 دولار) للسهم لشراء البنك الإيطالي باستثمار إجمالي قدره 737 مليون يورو.

وقال كريفال إن العرض كان "غير متوقع ولم يتم الاتفاق عليه من قبل"، وذكرت مصادر أن كريفال سيكافح من أجل الحصول على عرض أفضل.

وقال مايولي لصحيفة كورييري ديلا سيرا إن عرض كريدي أجريكول يأخذ في الاعتبار تماما عملية تحول كريفال ويقدم واحدا من أعلى العلاوات في القطاع.

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك مجال لزيادة السعر، رد قائلا "إنه عرض عادل، لماذا علينا تغييره؟"

وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن السعر منخفض للغاية بالنظر إلى المزايا الضريبية التي وضعتها إيطاليا لتشجيع الاندماجات. ومن المقرر أن تتم الموافقة على إعفاءات ضريبية بحلول نهاية العام كجزء من ميزانية الحكومة لعام 2021.