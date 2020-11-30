شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات لكنها تستعد لتحقيق مكاسب شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية في نوفمبر/تشرين الثاني.



يأتي ذلك في ظل استمرار المتابعة اللصيقة لتطورات أزمة فيروس كورونا واللقاحات المضادة للوقاية من المرض مع اقتراب عدد الوفيات من حاجز 1.5 مليون حالة على مستوى العالم.



وكشفت شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية عن أن فاعلية لقاحها تصل إلى 100% في الوقاية من فيروس كورونا وضد أعراضه الشديدة، كما أنه مناسب لكافة الفئات العمرية.



على النقيض، تواجه شركة "أسترازينيكا" مشكلات في لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد حيث تدور الشكوك حول مستوى فاعلية اللقاح وأمانه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 275 نقطة) إلى 29635 نقطة، كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 12190 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3622 نقطة.