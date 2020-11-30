شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى عامين ونصف بفعل توقعات التحفيز النقدي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى عامين ونصف مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تزايد توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماعه المقبل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 91.62 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018 ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.78 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.78 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تجدد عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وفقد المؤشر نسبة 0.6% الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

من المتوقع على نطاق واسع قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي باتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي فى الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة الجائحة الفيروسية ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

وعلى صعيد تعاملات تشرين الثاني/نوفمبر التي تنتهي رسميا اليوم ،فمؤشر الدولار الأمريكي منخفضا بنسبة 2.4% ، بصدد تكبد أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ، وبأكبر خسارة شهرية منذ تموز/يوليو الماضي.

والسبب الأساسي فى تلك الخسائر تراجع طلب مستويات العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية.

وتعاذ تلك المعنويات القوية إلى البيانات الإيجابية عن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، وأخر تلك النتائج الخاص بلقاح شركة " أسترا زينيكا".

بالإضافة إلى انحسار مخاوف التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية ، مع انطلاق عملية نقل السلطة السلس من الرئيس الحالي الجمهوري"دونالد ترامب" إلى الرئيس المنتخب الديمقراطي "جو بايدن".