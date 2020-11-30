شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 47.30، وكما أشرنا صباحاً، كسر هذا المستوى سيفعّل التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة الذي يملك أهدافه سلبية تبدأ عند 45.88.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب والارتفاع لاختراق 48.15 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 48.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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