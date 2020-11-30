شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول مستوى 22.13، بانتظار استئناف الموجة الهابطة التي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 20.31، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 22.13 سيقود السعر للتعافي والتوجه نحو مستويات 23.60 كهدف إيجابي أول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 21.00 والمقاومة 22.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط