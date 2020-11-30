بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على تداولات قياسية بقيمة 961.6 مليون دينار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر62 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5459 نقطة بنسبة هبوط بلغت 14ر1 في المئة بتداولات قياسية بلغت قيمتها 6ر961 مليون دينار كويتي (نحو 365ر3 مليار دولار أمريكي).

وتم تداول كمية أسهم بلغت 55ر1 مليار سهم عبر 34789 صفقة نقدية في تداولات استثنائية على مستوى القيمة والأسهم والصفقات وذلك بعد أن مددت شركة البورصة زمن التداولات من الساعة 40ر12 ظهرا حتى الساعة 20ر2 ظهرا.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17ر8 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4373 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر63 مليون سهم تمت عبر 2865 صفقة نقدية بقيمة 9ر7 مليون دينار (نحو 6ر27 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر97 نقطة ليبلغ مستوى 59ر6008 نقطة بنسبة هبوط بلغت 4ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر1 مليار سهم تمت عبر 31924 صفقة بقيمة 6ر953 مليون دينار (نحو 337ر3 مليار دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 03ر4 نقطة ليبلغ مستوى 72ر4445 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 في المئة بكمية أسهم بلغت 4ر53 مليون سهم تمت عبر 2311 صفقة نقدية بقيمة 19ر7 مليون دينار (نحو 16ر25 مليون دولار).

وكانت شركات (نابيسكو) و(يوباك) و(المعدات) و(وثاق) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(زين) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (الراي) و(أولى تكافل) و(سينما) و(رماية) الأكثر انخفاضا.