شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ثقة الشركات البريطانية لأدنى مستوى في 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح الاثنين تراجع ثقة الشركات البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز بعد أن واجهت قيوداً جديدة متعلقة بكوفيد-19، لكن الشركات أصبحت أقل تشاؤماً بعد أنباء عن انفراجة في تطوير لقاح.

وانخفض مقياس بنك لويدز للشركات 3 نقاط إلى -21 للشهر ككل، متأثراً بالتوتر بشأن احتمالات إبرام بريطانيا لاتفاق تجاري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تدابير مكافحة الوباء.

أجري مسح لويدز على 1200 شركة في الفترة بين 2 و16 من نوفمبر/تشرين الثاني، وشمل بداية إغلاق لمدة شهر في إنجلترا. وقال البنك إن ثلث الشركات خططت لتجميد الأجور، ارتفاعاً من 14% في بداية 2020. (رويترز)

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