شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية فى طريقها صوب تحقيق مكسب شهري ضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الأخيرة يوم الاثنين لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، بعد أخبار إيجابية جديدة عن لقاح شركة "موديرنا" الأمريكية المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا ،والأسهم الأوروبية فى طريقها صوب تحقيق مكسب شهري ضخم ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية.

صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 393.87 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ،و أنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بسبب استمرار إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المتقدمة يوم الاثنين ليواصل مكاسبه لليوم الثاني عل التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى تسعة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

قالت شركة "موديرنا" الأمريكية يوم الاثنين أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة 100% خلال التجارب المتقدمة من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.

ومؤشر ستوكس أوروبا مرتفعا بأكثر من 14% على مدار جلسات تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، على وشك تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي.

ويعاذ هذا المكسب الشهري الضخم إلى المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، فى ظل النتائج المبهرة للقاحات المضادة لفيروس كورونا ،بالإضافة إلى انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.25% وسط تداولات ضعيفة بعد إعادة فتح أسواق الأسهم الأمريكية لمدة نصف جلسة فقط ، بعد عطلة عيد الشكر فى اليوم السابق.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بأكثر من 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%.