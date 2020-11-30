شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ حوثي من محافظة عمران يسقط في صعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة عمران وسقط داخل محافظة صعدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية أطلقت الاثنين صاروخاً باليستياً من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح العميد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي. (وام)

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