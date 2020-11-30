لليوم الرابع على التوالي.. أسعار الذهب تواصل التراجع في مصر

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب واصلت تراجعها في السوق الحلي لليوم الرابع على التوالي، خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث انخفض الجرام بقيمة جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 777 جنيهًا مقابل 797 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب أن سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم بلغ نحو 666 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 888 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6216 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.74% خلال تعاملات اليوم، وتراجعت سعر الأوقية بنحو 13.19 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1774.6 دولار في تمام الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.