شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 30-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 30-11-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورءوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة المحلية لأي دولة.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.





يورو (EUR)1 يورو = 4.49 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.





جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 5.01 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.



دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.89 ريال سعودي. دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.89 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.





دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.77 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.





ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.74 ين ياباني.





جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصري.





درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.





جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 14.75 جنيه سودانى.





دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 34.26 دينار جزائرى.





دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.983 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.