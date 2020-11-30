شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تخصص 3,9 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 290 مشروعا ببنى سويف 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة بني سويف للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأشارت هالة السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 290 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 20/2021 تبلغ 3.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 139% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,5% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 12.5% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 20/2021 أشارت هالة السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 28,2%، ويخص قطاع الري 636,6 مليون جنيه بنسبة 16,3%، إلى جانب توجيه 525,1 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 13,4%، ويخص قطاع الكهرباء استثمارات بقيمة 523 مليون جنيه بنسبة 13,3%، وتوجيه 303,4 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 7,8%، بالإضافة إلى توجيه 812,9 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 21%.

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة بني سويف في خطة 2021/20 في توجيه نحو 678.2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع الري تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء وإحلال وتجديد 54 قنطرة ومنشأة صناعية، وتأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 200كم.

وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في خطة عام 20/2021 في المحافظة فإن الخطة تستهدف رصف طرق محلية بحوالي 269.2 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 123.3 مليون جنيه لتحسين البيئة، علاوة على توجيه 57.3 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، فضلًا عن توجيه 34.7 مليون جنيه لإنشاء كباري وأنفاق.

وتتضمن خطة المواطن الاستثمارية بالمحافظة مشروع جامعة بني سويف التكنولوجية، وهي جامعة تكنولوجية ضمن 3 جامعات من هذا النوع على مستوى الجمهورية، تقع في مدينة بني سويف الجديدة، بمنطقة شرق النيل، وتقع الجامعة على مساحة 13.2 ألف م2، وتضم 10 قاعات دراسية، و14 معملاً، وتتضمن العديد من البرامج التعليمية التطبيقية مثل ميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتبلغ جملة اعتمادات المشروع في خطة عام 20/2021 مبلغ 35.4 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.