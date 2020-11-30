شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.95% بما يعادل -1.29 نقطة ليستقر على سعر 134.25 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 131.19، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 143.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه