شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك+» بين تمديد التخفيضات 3 أشهر أو زيادة الإنتاج في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر في «أوبك+» لرويترز إن أعضاء «أوبك+» سيدرسون ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قائمة لإنتاج النفط لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر أو زيادة تدريجية للإنتاج اعتباراً من يناير/كانون الثاني خلال محادثات تُعقد على مدى يومين وتبدأ اليوم الاثنين.

وعقد مسؤولون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، جولة أولية من المحادثات، الأحد، قبل بدء المناقشات الرسمية لكنهم لم يتفقوا بعد على سياسة الإنتاج لعام 2021.

وكان من المقرر أن تخفف «أوبك+» تخفيضات الإنتاج القائمة مليوني برميل يومياً اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2021، لكن موجة كورونا الثانية قلصت الطلب على الوقود في أنحاء العالم، ما تسبب في إعادة التفكير في المسألة بين أعضاء المجموعة.

وقالت مصادر إن «أوبك+» تدرس حاليا تمديد التخفيضات القائمة بواقع 7.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو ثمانية في المئة من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021، وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتجي أوبك وأعضاء كبار آخرون في المجموعة.

ولم تتوصل المشاورات الأولية يوم الأحد بين الوزراء في دول رئيسية، منها السعودية وروسيا، إلى توافق على مدة التمديد.

وكانت مصادر قالت إن المحادثات تركز الآن على تمديد التخفيضات ثلاثة إلى أربعة أشهر أو على زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من يناير/كانون الثاني، وهو الموقف الذي تدعمه روسيا.

وقال مصدر إن كازاخستان، وهي عضو في «أوبك+»، عارضت تمديد تخفيضات النفط إلى العام القادم، ودعت بدلاً من ذلك لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع الاتفاق القائم.

وقال مصدر في «أوبك+» اليوم الاثنين «اجتماع اليوم سيكون صعبا، خاصة إذا لم تغير روسيا وكازاخستان موقفيهما».

(رويترز)