شكرا لقرائتكم خبر عن «سفينة الضفادع» تنقذ البرمائيات من الانقراض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: غادة الحوراني

يدير علماء الأحياء الإكوادوريون ملاذاً لإنقاذ الضفادع المهددة بالانقراض في إطار مشروع علمي بحثي تحت مسمى «سفينة الضفادع».

تجد البرمائيات التي نشأت في المختبر موطناً جديداً في «سفينة الضفادع» في كيتو، وهو مختبر أنشأه علماء إكوادوريون لمنع الأنواع المهددة بالانقراض من الاختفاء، كما يقول عالم الأحياء المسؤول عن هذه الكائنات.

حذر العلماء في المختبر البشرية من انقراض البرمائيات والضفادع، وأكدوا «أن اختفاءها المفاجئ هو تحذير للبشر. هناك أشياء نرتكبها بشكل خاطئ وندمر الكوكب بها مما يؤدي إلى عواقب بيئية جسيمة ينتج عنها اختفاء الحيوانات الصغيرة مثل الضفادع أولاً، لكنها جزء من دورة حياة سيتأثر البشر بها أيضاً».

يهدف العلماء من المشروع البحثي إلى جمع 30 نوعاً من البرمائيات، في وقت تضع فيه الإكوادور حوالي 60٪ من هذه الكائنات في القائمة الحمراء لأنواع البرمائيات المهددة بالانقراض. وهذا رقم يثير قلقاً حول حجم الجهد الذي يتعين القيام لإنقاذها.

ما تفعله «سفينة الضفادع» هو جمع بعض الأفراد من الطبيعة، الأبوين، من أجل تكاثرهم في المختبر وتوليد مجموعات قابلة للحياة وراثياً. وهذا يعني أن هذه المجموعات سيكون لديها تنوع جيني كافٍ لجعلها قادرة على البقاء على قيد الحياة بمرور الوقت. والهدف طويل المدى هو أن تكون قادراً على التكاثر ضمن دورة حياة طبيعة في البرية لهذه الأنواع المهددة بالانقراض. وهذا المشروع يؤسس حالياً لمستعمرات آمنة في المختبرات للبرمائيات لحمايتها من الانقراض مستقبلاً.