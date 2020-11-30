شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نسيج التجارية تبحث تخفيض رأسمالها بنسبة 65.4% في 20 ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة نسيج العالمية التجارية "مجموعة السريع"، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 20 ديسمبر المُقبل، وذلك لبحث مُقترح تخفيض رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، بأن رأس المال سينخفض من 178.160 مليون ريال إلى 61.632 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 65.4%، هذا وستتراجع الأسهم من 17.816 مليون سهم إلى 6.163 مليون سهم.

واشارت الشركة إلى أنه سيتم تخفيض رأس المال بإلغاء 11.652 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بتخفيض 1 سهم لكل 1.529 سهم، علماً بأنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116.527 مليون ريال سعودي.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى عدم تمكن الشركة من استغلال الطاقة الانتاجية بالمستويات التي كان مخططاً لها بسبب التأثيرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 ،وتحمل الأعباء التشغيلية الثابتة.

كذلك تراجعت مستويات الطلب الذي أثر سلباً على تعظيم الايرادات بالرغم من أن الشركة قد ركزت جهودها لخلق قيمة وهامش ربحية من خلال بيع المنتجات عالية الربحية لتعويض انخفاض الكميات المبيعة.