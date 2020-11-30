شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. استقرار الطماطم والكيلو يتراوح بين 2.5-6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 30-11-2020 استقرارا في سوق العبور للجملة وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن أسعار الطماطم تواصل انخفاضها للمرة الرابعة حيث سجل الكيلو 2.5-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الملوخية 2-4 جنيهات، والفاصوليا 3-4.5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة 1.5-3.5 جنيه.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطس1.5-3 جنيهات للكيلو، أن كيلو الباذنجان الرومي سجل 1.5 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات.

وأشار النجيب إلى أن الجزر سجل 3 - 5 جنيهات، والبطاطا 1.5- 2 جنيها، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه، وسجل الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيها، واستقر سعر الخيار الصوب بين 3-5 جنيهات، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو.