شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 775 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 5 فى مصر، ويسجل الذهب من عيار 775 جنيها للجرام، ويعتبر عيار 21 الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر، ويتوقع المتابعون تغير أسعار الذهب مرة أخرى الساعات القادمة فى حالة تراجع أو ارتفاع سعر الاونصة.

ويرجع سبب هبوط سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين إلى هبوط السعر العالمى للذهب من 1805 إلى 1770 دولار، وسط احجام من المستثمرين عن شراء الذهب، مع تفاؤل كبير بنتائج مصل فيروس كورونا، فى ظل منافسة بين شركات الأبحاث والأدوية للتوصل إلى نتائج فعالة للمصل.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 664 جنيها للجرام.

عيار 21 : 775 جنيها للجرام.

عيار 24 : 885 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب : 6200 جنيها.

أوقية الذهب 1770 دولار.



الذهب فى مصر انخفض 40 جنيها فى كل عيار بالسوق اعلى مدار الأسبوع المنقضى، وهو مؤشر لاحتمالية انتعاش فى حركة المبيعات، والمتضررة سلبا منذ بداية 2020، بنسبة هبوط بلغت 60 % خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 قياسا على نفس الفترة من العام الماضى، والانتعاش هنا مرتبط بهبوط الأسعار لأن المستهلك يبحث دائما عن شراء الذهب وقت هبوط الأسعار.

وترى شعبة الذهب، أن الذهب فى طريقه لتحقيق أكبر هبوط له أو بالتحديد أدنى سعر فى 5 أشهر عالميا، بفضل آمال تعافى اقتصادي عالمي، وتتوقع أن يستمر الهبوط ليخسر الذهب قرابة 50 دولار بعد هبوط مائة دولارا من سعره، مع اتجاه المستثمرين للتخلى عن المعدن النفيس، والاقبال على الدولار والاسهم.

وواصل الذهب التراجع لأقل مستوى في 5 أشهر اليوم مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.