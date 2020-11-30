شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدينار الكويتى واليورو.. وتباين باقى العملات اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 30-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، واستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر اليورو اليوم لـ ـ18.63 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

لامس الدولار اليوم الاثنين أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين ومن المنتظر أن يسجل أكبر انخفاض شهري منذ يوليو بعد أن أدى مزيج من التفاؤل حول اللقاحات والمراهنات على المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة إلى بيع المستثمرين عملة الاحتياطي العالمية. وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات 0.1 % إلى 91.707، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، وبلغ الدولار النيوزيلندي الشديد التأثر بالمخاطر أعلى مستوى في عامين ونصف العام ويتجه صوب تسجيل أفضل مكسب شهري من حيث النسبة المئوية في سبع سنوات. وارتفع كل من اليورو والدولار الأسترالي قليلا وصولا إلى ذرى ثلاثة أشهر، رغم أن تحركات العملات كانت محدودة إذ تلتقط الأسهم العالمية أنفاسها في نهاية أكبر ارتفاع شهري مسجل على الإطلاق.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ18.63 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ18.63 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.75 جنيه للشراء، 20.93 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.71 جنيه للشراء، 20.99 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوموثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوموثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.66 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.62 جنيه للشراء، و51.36 جنيه للبيع.