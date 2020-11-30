ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية 1.6% خلال سبتمبر 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء، اليوم الاثنين، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2020. وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 97.03 خلال شهر سبتمبر 2020 (أولـي) مقابل 95.51 خلال شهر أغسطس 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.6٪. وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 126.00 خلال شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر أغسطس 2020 حيث بلغ 122.97 بارتفــاع قدره 2.5% وذلك بسبب زيادة الطلب على المنظفات الصناعية والمطهرات. الانشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية. بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 77.34 خلال شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر أغسطس 2020 حيث بلغ 70.65 بارتفاع قدره 9.5٪ وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الاسمنت تمهيدا لعودة قرار البناء. الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً: بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات التبغ 147.12خلال شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر أغسطس 2020 حيث بلغ 150.04 بانخفاض قدره 1.9٪ وذلك بسبب انخفاض الإنتاج في بعض الشركات طبقا للإجراءات الاحترازية. صناعة الملابس الجاهزة بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 84.31 خلال شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر أغسطس 2020 حيث بلغ 89.27 بنسبة انخفاض قدرها 5.6% وذلك بسبب ركود حالة السوق والاعتماد على تواجد المخزون.

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