المؤشر الأسترالي يقترب من الدعم الأولي– تحليل – 30-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة موجة تصحيحي هابطة متأثرا بهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليعمل ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد واقترابه من الدعم الأولي المتمركز عند 6465.00.
نشير إلى أن ثبات الدعم الأولي سيمكن السعر من تجميع عزمه الإيجابي من جديد ولنتوقع بدء تشكيله لتداولات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول بشكل أولي نحو 6600.00 ومن ثم لننتظر تجاوزه للقمة المستقرة عند 6712.00 بهدف تحقيقه لأهداف جديدة خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6465.00 و 6570.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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