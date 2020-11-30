الباوند مقابل الين قد يضطر للهبوط-تحليل - 30-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات الفترة الأخيرة لضغوط سلبية مفاجئة ليعمل ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد بتسلله دون مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 139.36, لذلك نتوقع تشكيل سعر الزوج لارتداد تصحيحي هابط مؤقت قد يستهدف به مستوى الدعم المتمركز عند 137.00 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.
كذلك نشير إلى خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيزيد من الضغوط السليبة على تداولات السعر ليؤكد بذلك تأجيله للهجوم الصاعد ومحاولة ملامسته للدعم المذكور سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 137.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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