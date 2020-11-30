الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 30-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالانخفاض ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9010، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8930 كهدف سلبي تالي.
وبالتالي، نحن نتوقّع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون 0.9115.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8970 والمقاومة 0.9090
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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