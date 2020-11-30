شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمون في أرابتك يطالبون بإلغاء التصفية ورفع دعوى على الإدارة السابقة والمدقق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة أرابتك الإثنين، إنه بناء على طلب مقدم من مساهمين يمثلون أكثر من 5٪ من رأسمال شركة «أرابتك القابضة» بإضافة بندين على جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة المقرر في 30 نوفمبر.

الغاء قرار الجمعية العمومية الذي تم التصويت له بتاريخ 30 سبتمبر 2020 و هو القرار الخاص بعدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب الى المحكمة لإعلان الإفلاس وتصفيتها، والموافقة بموجب قرار خاص على استمرارية الشركة واعادة هيكلتها.

وإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية للسنة الأخيرة المنعقدة عام في 2020 بشأن ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ومدققي الحسابات وتفويض المساهمين، أحمد ناصر عبدالرحيم ولؤي عدنان دهان لاتخاذ الإجراءات بهذا الشأن.

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