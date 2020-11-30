شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الموبايلات المصرى يفقد 1.205 مليار جنيه بسبب كورونا خلال أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعبت جائحة كورونا دورا كبيرا في إعادة ترتيب خريطة الصادرات والواردات المصرية منذ بداية ظهور الفيروس في يناير الماضي وحتى الآن، فقد تركزت غالبية الواردات المصرية على السلع الضرورية وتأثرت واردات مصر من الهواتف المحمولة بشكل كبير وفقا لبيانات حكومية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الواردات المصرية من الهواتف المحمولة تراجعت بقيمة مليار و205 مليون جنيه "80 مليون و335 ألف دولار" – 15 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- وذلك فى شهر أغسطس الماضي.

ورصدت البيانات، أن الواردات المصرية من الهواتف المحمولة بلغت نحو 59 مليون و284 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 139 مليون و619 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019.

وجاءت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 380 مليون و366 ألف دولار، في شهر أغسطس الماضي، مقابل 485 مليون و647 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 105 ملايين و281 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة كلا من الثلاجات بقيمة 8 ملايين و593 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 14 مليون و7 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 5 ملايين و414 ألف دولار، يليها واردات الغسالات بقيمة 3 ملايين و109 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل مليوني و542 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 567 ألف دولار.