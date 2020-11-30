شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 30-11-2020 فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

بينما سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو،وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو،وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية تطرح كافة أنواع منتجات اللحوم،حيث يتم طرح لحم المفروم بسعر الطبق زنه 500 جرام بـ 32.5 جنيه وطرح البط المسكوفى بـ 38.5 جنيه للكيلو، وكذلك طرح كميات كبيرة من السمان بسعر 29.5 جنيه لعدد 2 سمانة حجم كبير "جامبو"، وكذلك طرح لحوم كباب حلة مجمدة برازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، وكذلك طرح السمك الفيلية باسا أبيض بسعر 37 جنيها، والماكريل المجمد الهولندى بـ 36 جنيها.

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمختلف المحافظات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق لاخرى فى إطار تخفيف العبء على المواطنين وأيضا العمل على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية في ظل وجود مخزون استراتيجى من السلع الغذائية بمخازن الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتأمين مخزون من كافة السلع الأساسية طوال الوقت وهو ما نجحت فيه وزارة التموين خلال فترة جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق نقصا في أي سلع غذائية.