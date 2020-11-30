شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يؤكد على اختراق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تكوين (1201) في آخر جلساته، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة المحوري 13.52، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.58% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.52، ليستهدف مستوى المقاومة 15.59.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.50.