سيرا يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 30-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سيرا (1810) ارتفاعاً في آخر جلساته، مستفيداً في ذلك بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبعدما تحرك بتداولاته الأخيرة على المدى القصير بنطاق محدود من التداولات الجانبية، اكتساب خلالها زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.34% بما يعادل 0.62 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.30 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.20 ومستوى المقاومة 20.30.
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