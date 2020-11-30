شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع القطاع الصناعي والخدمي في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 52.4 مقابل ما قيمته 51.4 قي القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتعد القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى اتساعاً عند ما قيمته 51.6، كما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 56.4 مقابل ما قيمته 56.2 في تشرين الأول/أكتوبر، لتعد القراءة الحالية متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.0.

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