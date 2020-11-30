شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الصعود بثقة – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي بنسبة بلغت 0.17% بما يعادل 15.12 نقطة، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 8,614.50، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط.
ولهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,084.81، طيلة استقراره اعلى مستوى 8,613.77.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,800.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
146
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
44
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عدد أسهم الشركات الثابتة
9
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
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