هيئة الاستثمار تدعو المستثمرين لحضور لقاء مع رئيس مصلحة الجمارك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن عقد لقاء يجمع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة، والسيد نجم رئيس مصلحة الجمارك مع المستثمرين ورجال الأعمال.

ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن اللقاء يأتى لمناقشة تحديات و فرص الاستثمار، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر الساعة 5 مساءا بمقر الهيئة.

ودعت الهيئة، المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين فى الحضور ارسال رسالة عن طريق الواتس اب علي الرقم التالى: 01102000925 موضحا فيه: الاسم - اسم الشركة - رقم تليفون للتواصل.

وكان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التقى مؤخرا سيرجي تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث إجراءات جذب الاستثمارات البيلاروسية إلى مصر، وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

واتفق الجانبان على قيام السفارة البيلاروسية بموافاة الهيئة بقائمة مستهدفة من الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن التنسيق مع السفارة للترتيب لدعوة عدد من كبرى الشركات البيلاروسية لزيارة مصر وذلك للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار واستعراض ما تم إنجازه لتطوير البينة التحتية التي تخدم أغراض الاستثمار.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، على أهمية دور الشركات البيلاروسية في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصري خاصة في القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثمارى المشترك مع بيلاروسيا، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات البيلاروسية إلى مصر.

كما بحث الجانبان، تعزيز التعاون المؤسسى بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة البيلاروسية، من خلال تبادل الخبرات الفنية والتقارير المتعلقة بالاستثمار فى البلدين بهدف تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار فى كل منهما وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.