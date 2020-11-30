شكرا لقرائتكم خبر عن حاويات الإسكندرية والدخيلة تستقبل 12 سفينة جديدة اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت شركة اسكندرية لتداول الحاويات، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام السفينة MEDKON ISTANBUL التابعة للخط الملاحى MED، وذلك بمحطة حاويات الإسكندرية، فيما تستعد الشركة لاستقبال 7 سفن جديدة بمحطة حاويات الإسكندرية، خلال الـ48 ساعة المقبلة بحسب ما أعلنته على موقعها الرسمى.

وهى BURAK BAYRAKTAR التابعة للخط الملاحى MSC ،وتستقبل السفينة EGY GLORY التابعة للخط الملاحى MAH، والسفينة ALEXANDRIA التابعة للخط الملاحى MSS، وتستقبل السفينة AURETTE A التابعة للخط الملاحى ARKAS والسفينةENTO DI TRAMONTANA التابعة للخط الملاحى TAR والسفينة MEDKON RIZE MEDالتابعة للخط الملاحى، والسفينة MIRO التابعة للخط الملاحى MES

كما استقبلت الشركة فى محطة حاويات الدخيلة السفينة MSC BRANKA. A التابعة للخط الملاحى MSC، وسوف تستقبل خلال الـ 48 ساعة القادمة عدد من السفن هي GH.BRICKFI ELDER ،التابعة للخط الملاحى CMA ، والسفينة WADI ALRAYAN التابعة للخط الملاحى N.N وتستقبل السفينة BOMAR CALAS التابعة للخط الملاحى HLC وكذلك السفينة GISELE. A التابعة للخط الملاحى EVG.

وكشفت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أنه تم تداول 67057 حاوية خلال شهر أكتوبر الماضى منها 260 حاوية ترانزيت و66797 حاوية تجارة خارجية، وذلك مقارنة بتداول نحو 65146 حاوية فى محطتى حاويات الإسكندرية والدخيلة خلال شهر سبتمبر الماضى.

وبحسب بيانات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ارتفعت معدلات التداول الشهرى للحاويات بنحو 1911 حاوية.

وأضافت الشركة بحسب ما نشرته على موقعها الإلكترونى، أن الخط الملاحى MSC تصدرالخطوط خلال شهر إكتوبر الماضى، وأيضا خلال سبتمبر الماضى عدد الحاويات بعدد 5911 حاوية، تلاه HPL بعدد حاويات 8142 ثم الخط الملاحى BOR بعدد حاويات 5911 ويليه الخط الملاحى ARK بعدد 4761 حاوية، والخط الملاحى TAR بـ3162 حاوية.