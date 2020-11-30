شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) ينزلق اسفل خط الاتجاه -تحليل صباحي- 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأحد حيث اغلق عند مستوى 611 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 585 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 630 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 605 بينما مستوى المقاومة هو 615 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط